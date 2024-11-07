Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yolda yolun karşısına geçmeye çalışan T.Ç'ye (20) çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan T.Ç. kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Trafik Kazası: Genç Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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