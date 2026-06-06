Sivas'ta Trafik Kazası: Kaybolan Genç Kız Aranıyor - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazası: Kaybolan Genç Kız Aranıyor

Sivas\'ta Trafik Kazası: Kaybolan Genç Kız Aranıyor
06.06.2026 09:36
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Koyulhisar'daki trafik kazasında bir kişi öldü, kaybolan genç kız için arama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından Kelkit Irmağı'nda kaybolduğu değerlendirilen 18 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

Arama çalışmalarına Sivas ve Erzurum AFAD, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, Suşehri Jandarma Komando Birliği ile Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katılıyor.

Dalgıç ekipler, su debisinin yüksek olduğu ırmakta bot yardımıyla, diğer ekipler ise ırmak kenarında arama yapıyor. Çalışmalarda dron da kullanılıyor.

Ufuk Yüce (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, 16 Mayıs'ta D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Mahallesi yakınlarında devrilmiş, sürücünün yaralandığı kazada, Yağmur Hira Yazıcı (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından olay yerinde bulunamayan Esma Nur Hacıosmanoğlu için Kelkit Irmağı'nda arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Koyulhisar, Jandarma, Esma Nur, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Sivas, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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