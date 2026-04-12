Sivas\'ta Türbe ve Cami Çevresi İçin Çalışmalar Başlatıldı

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Abdulvahabi Gazi Türbesi ve Cami çevresi başta olmak üzere bölgede, çevre düzenleme ve kaya ıslah çalışmaları projesi başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Valilik öncülüğünde ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ile teknik sorumlulardan bilgi alan Şimşek, "AFAD tarafından hazırlanan risk azaltma projesi ile tehlike arz eden kaya kütleleri kontrol altına alınıyor." ifadesini kullandı.