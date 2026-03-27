Sivas'ta Umre Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Umre Dolandırıcılığı İddiası

Sivas\'ta Umre Dolandırıcılığı İddiası
27.03.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

125 kişi umre vaadiyle dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu. Hukuki süreç başlatıldı.

Sivas'ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla İl Müftülüğüne başvurarak firma hakkında şikayetçi oldu.

Umre mağdurları, İl Müftülüğüne gelerek İl Müftüsü Hasan Limon ile görüştü.

Limon, yaptığı açıklamada, ilgili şirketler ve sorumlular hakkında savcılık ve Diyanet İşleri Başkanlığının gerekeni yapacağını belirterek, "Bu konuda müsterih olun. Hukuki süreçleri takip edeceğiz. Adliyemiz bu konuda inşallah hakikati ortaya çıkaracaktır. Sizlerin mağdur olmasına sebep olanlar varsa cezalarını alacaklardır." dedi.

Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Hüseyin Gülmez, "Arkadaşların verdiği parayı gidip bankaya yatırdık. Bankaya paraları yatırdıktan sonra bu ayın 26'sında umreye gidecektik, olmadı 30 Mart'a ertelendi. Hala bekliyoruz. Ben 2 bin 400 dolar verdim. Daha verecek paramız vardı ama olmadı. Şikayet dilekçelerimizi verdik. Artık neticeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Babasının ve teyzesinin mağdur olduğunu dile getiren Gamze Çil de firmanın genel merkeziyle görüştüklerinde dolandırıldıklarını anladıklarını, herkesin mağduriyetinin giderilmesini istediklerini söyledi.

Dolandırıldıklarını iddia eden 125 kişi, dün de kentteki polis merkezi amirliklerine başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Umre Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:23:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Umre Dolandırıcılığı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.