Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 parça halinde 89 bin 559 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.