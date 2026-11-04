Sivas\'ta vefat eden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta bir süredir tedavi gördüğü kansere yenik düşen beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt (46) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt'un cenazesi, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kurt'un ailesi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.

Hilal Kurt'un bir dönem hentbol sporuyla uğraştığı öğrenildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de hayatını kaybeden öğretmen için taziye mesajı yayımladı.

Şimşek, mesajında, "Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt'un vefatından derin üzüntü duydum. Merhume öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milli Eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da taziye mesajında, "Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt'un vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim." ifadesine yer verdi.