Sivas'ta Yağış Nedeniyle Kaza

SİVAS'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.İ. idaresindeki 06 FNJ 99 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü A.İ., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,