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Sivas'ta Yağmur Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta Yağmur Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.01.2024 - 22:00,  Güncelleme: 22:02
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SİVAS'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi üzerinde meydana geldi. Emine Candan yönetimindeki 58 ACT 793 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile birlikte, araçta bulunan Şemsi Candan ve 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Sivas\'ta Yağmur Nedeniyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA
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