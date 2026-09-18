Sivas\'ta yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, hesaplarda 72 milyon lira hareketi

SİVAS'ta yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 72 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunan ve bu hesapları toplayarak para nakline aracılık eden 5 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

72 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları üzerinde yapılan detaylı incelemede ise yaklaşık 72 milyon TL para hareketliliği olduğu saptandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.