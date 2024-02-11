Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Sivas\'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi\'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Vatandaşlar, kayak, snowboard, kızak ve paten gibi aktivitelerle karın keyfini çıkardı. Ankara'dan gelen bir ziyaretçi ise merkezin pistlerinin güzelliğini ve keyifli zaman geçirdiğini belirtti. Kayak merkezi, telesiyejler, teleski, kayak pistleri, kızak pisti ve diğer tesislerle birlikte ziyaretçilere geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

11.02.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Merkeze 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Dördü profesyonel olmak üzere 6 pistin açık bulunduğu kayak merkezinde, bazı vatandaşlar kızakla kayarak zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar ise buz parkta patenle kaydı.

Kayak yapmak için Ankara'dan gelen Fatma Yıldız, merkezin pistlerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Buraya ilk kez geldiğini aktaran Yıldız, keyifli zaman geçirdiği merkezi çok beğendiğini belirtti.

Hasan Yıldız ise ilk kez geldiği merkezde yaşanan yoğunluğun kendisini şaşırttığını ifade etti. Yıldız, teleferiğe binerek, kızak kayarak güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Kayak merkezinde 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov bulunuyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Toros Dağları, Sivas, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:26:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement