Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kar Yağışı - Son Dakika
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Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kar Yağışı

Sivas\'ta Yıldız Dağı\'nda Kar Yağışı

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kar etkili oldu, kayak sezonu hazırlıkları sürüyor.

16.11.2024 19:48
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Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar etkili oluyor.

Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

İl merkezinde sağanak yaşanırken, kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde ise kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sezon hazırlıklarının devam ettiği kayak merkezinde karın ardından Yıldız Dağı'nın zirve kısımları kısmen beyaza büründü.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Yıldız Dağı'nda Kar Yağışı - Son Dakika

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