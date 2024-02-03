 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin Yüzeyi Buz Tutarak Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Yıldız Göleti'nin Yüzeyi Buz Tutarak Şaşırttı

Sivas\'ta Yıldız Göleti\'nin Yüzeyi Buz Tutarak Şaşırttı

Sivas'ta hava sıcaklıklarının eksi 12 derecelere kadar düşmesiyle birlikte Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Bölge halkı, buzla kaplanan göletin üzerinde yürüyerek ilginç anlar yaşadı. Meteoroloji verilerine göre soğuk hava etkisi devam edecek.

03.02.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVA sıcaklıklarının eksi 12 derecelere kadar düştüğü Sivas'ta Yıldız Dağı eteklerindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta, geceleri, hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Hava sıcaklığının eksi 12 derece olarak ölçüldüğü kentte, Yıldız Dağı eteklerindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Bölge halkı, göletin buzla kaplanan yüzeyinde yürüdü. Meteoroloji verilerine göre kentte soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

?

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Toros Dağları, Sivas, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Yıldız Göleti'nin Yüzeyi Buz Tutarak Şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 18:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Yıldız Göleti'nin Yüzeyi Buz Tutarak Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement