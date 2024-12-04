Sivas\'ta Yoğun Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

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SİVAS'ta bir haftadır etkili olan soğuk havanın ardından bugün öğlen saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının son bir haftadır sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta, öğlen saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Etkisini artıran kar yağışı nedeni ile kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilenler kent meydanında cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da kartopu oynadı. Kar yağışının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,