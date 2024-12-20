Sivas'ta Yoğun Sis Kartpostallık Manzaralar Oluşturdu

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Sis adeta kenti yuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kenti adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sisin oluşturduğu atmosfer kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Termometrelerin sıfırın altında 7 dereceyi gösterdiği Sivas'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle şehrin batısında yer alan 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden izlenen sis tabakası, adeta bir doğa şöleni sundu. Şehir, nadir görülen sis bulutlarının altında kayboldu. Görenleri kendine hayran bırakan bu doğa olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan şehir içinde de etkili olan sis, görüş mesafesini yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerledi.