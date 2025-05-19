Sivas'taki Esrarengiz Kayalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'taki Esrarengiz Kayalar

Sivas'ta bozkır ortasında fil sürüsüne benzeyen kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

19.05.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor

Bozkırın ortasında fil sürüsünü kayalar dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta bozkırın ortasında fil sürüsüne benzetilen kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan kayalar, görünümüyle dikkat çekiyor. Güzeloğlan Mahallesi'nde tarım arazilerinin ortasında yer alan kayalar, birçok figüre benzetiliyor. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken bozkırın ortasındaki kayalar, birçok kişi tarafından fil ailesine benzetiliyor. İlginç yapıya sahip olan kayaların incelenmesini talep eden mahalle sakinleri, boyları yaklaşık 5 metreyi bulan ilginç kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Adem Korkmaz, "Bunu çok merak eden oluyor. Bende doğa sevgilisi olarak doğaya meraklı olduğum için zaman zaman gelip burayı süzüyorum. Hayallerimi kurarak bir şeylere benzetmeye çalıştım. İki tane fil ve iki yavru fili andırıyor. Ufak tefek hayalini yapamadığım şeyler var içerisinde. Sadece biz değil diğer yabancı insanlardan da gelip buraya bakanlar, ilgi duyanlar oluyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Henüz hala sırrı çözülebilmiş değil. Doğanın ortasında bir tepenin başında. Dikkat ederseniz alt taraftakiler doğal bir kaya üst taraftakiler ise kurma yapma kumla karıştırılmış gibi bir maddeyle yapılmış gibi duruyor. İlgililer baksınlar neyi andırıyor neyi temsil ediyor ne anlatıyor bizde bilmiyoruz" diye konuştu.

"İki büyük, iki küçük file benziyor"

Kayaların farklı simgelere benzediğini söyleyen Ahmet Gürbüz, "Araziye gidip gelirken görüyoruz. Büyüklerimden duyduğum kadarıyla, önce bu fili andırıyor. Gördüğümüz gibi, bu büyük iki tane yavru. İki tane büyük fil, iki tane de küçük fil. Bunlar bir şeyi andırıyor, kesinlikle andırıyor. Ama neyi andırıyor? İki büyük fil neyi andırıyor, iki küçük fil neyi andırıyor? veya işte bu topaç neyi andırıyor? Kesinlikle bir şeyi andırıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Altınyayla, Kültür, Güncel, Turizm, Yaşam, Sivas, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'taki Esrarengiz Kayalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:41
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
20:20
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 15:02:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'taki Esrarengiz Kayalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.