Sivas Ticaret Borsası, Doha'da Agriteq 2025 Fuarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Sivas Ticaret Borsası, Doha'da Agriteq 2025 Fuarı'nı Ziyaret Etti

Sivas Ticaret Borsası, Doha\'da Agriteq 2025 Fuarı\'nı Ziyaret Etti

Sivas heyeti, Doha'daki tarım fuarında uluslararası iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

10.02.2025 11:17
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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, Meclis Başkanı Mehmet Akif Aslan, Meclis Başkan Vekili Savaş Kama ve yönetim kurulu üyesi Bahadır Ekren, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Agriteq 2025 Tarım ve Çevre Fuarı'nı gezdi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Karakaya ve beraberindeki heyet ilk olarak Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu'yu makamında ziyaret etti.

Heyet daha sonra dünyanın dört bir yanından tarım sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren fuarda, uluslararası tarım teknolojileri, sürdürülebilir üretim yöntemleri ve sektördeki yenilikler hakkında bilgi alarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Sivas Ticaret Borsası heyeti fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, Sivas'ın tarım ve hayvancılık alanındaki gücünü uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Heyet, fuarın bölgesel üreticilere yeni pazar kapıları açma noktasında önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Agriteq 2025 Tarım Fuarı'nda birçok ülkeden katılımcı yer alırken, sektöre dair yenilikçi çözümler ve teknolojiler de sergilendi.

Sivas Ticaret Borsası heyeti, organizasyon süresince çeşitli temaslarda bulunarak, sektörel gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Ticaret Borsası, Doha'da Agriteq 2025 Fuarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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