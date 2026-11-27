Sivas İl Genel Meclisi, Ulaş ilçesinin 2027 yılı harcamaları için 40 milyon lira bütçe ayırdı.

Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Murat Atalay, AA muhabirine, Ulaş ilçesi için 2027 yılında 40 milyon lira bütçe ayrıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Atalay, Ulaş ilçesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 2,5 yıldır ilçemiz kırsalında altyapı ve yol konusunda yapmış olduğumuz çalışmaları sonucunda köylerimizde su sorunu olmaması, altyapı sorunlarının çözüme kavuşması ve asfalt olmayan yol kalmaması bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. Grup yollarımızda da sıcak asfalt çalışmalarımızın başlayacağı müjdesini vermiştik. 2027 yılında start vererek ilçemize ayrılan 40 milyon lira bütçenin tamamını köylerimizin grup yoluna ayırmış bulunmaktayız." diye konuştu.