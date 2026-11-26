Sivas Ulaş'ta öğrencilere su ürünleri ve balıkların doğal yaşamdaki önemi anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki ilkokulda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği etkinlikte öğrencilere balıkçılık, su ürünleri ve balıkların doğal yaşam için önemi anlatıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere hikaye, boyama kitabı ve şapka verildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ilkokul öğrencilerine su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemi anlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ulaş İlkokulunda gerçekleştirilen programda, öğrencilere balıkçılık, su ürünleri ve balıkların doğal yaşam açısından önemi ile su ürünlerinin korunması hakkında bilgi verildi.
Programın sonunda öğrencilere hikaye, boyama kitapları ve şapka hediye edildi.
Kaynak: AA
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