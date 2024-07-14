Sivas Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için klip hazırladı

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Sivas Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanan klipte kentin tarihi bölgelerinde, görev başındaki polis, asker, sağlık görevlileri, sporcular, çiftçiler, esnaflar, tarlada çalışan işçiler, öğrenciler, öğretmenler, bekçiler, futbolcular ve vatandaşlar yer aldı.

Millet iradesinin vurgulandığı klipte, "15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkan milletin zaferidir" mesajı verildi.