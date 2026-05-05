Sivas Valiliği'nden Zirai Don Uyarısı

Sivas Valiliği zirai don uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Sivas genelinde 4 Mayıs Pazartesi gecesinden itibaren 1200 metre rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde hafif zirai don beklendiği belirtildi.

Zirai donun yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Başta üreticilerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere, zirai don riskine karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.