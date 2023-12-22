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Sivas Valisi Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Sivas Valisi Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal ilçesinde bir maden firması, termik santral, Turnalı Kanyonu, Balıklı Kaplıca, Alacahan Kervansarayı ve Alacahan Camii'ni ziyaret etti.

Sivas Valisi Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu
22.12.2023 - 15:04,
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine ilçede faaliyet gösteren bir maden firmasıyla başlayan Şimşek, Kangal Termik Santrali'nde Üretim Direktörü Tunay Doğan'dan bilgi aldı.

İlçeye bağlı Etyemez köyünde Turnalı Kanyonu'nu da ziyaret eden Şimşek, kanyon çevresinde uygulanacak projeleri inceledi.

Balıklı Kaplıca'da işletme sahibi Fuat Ünsal'dan bilgi alan Şimşek, Alacahan Kervansarayı ile Alacahan Camii'ne de ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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