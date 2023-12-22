Sivas Valisi Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine ilçede faaliyet gösteren bir maden firmasıyla başlayan Şimşek, Kangal Termik Santrali'nde Üretim Direktörü Tunay Doğan'dan bilgi aldı.

İlçeye bağlı Etyemez köyünde Turnalı Kanyonu'nu da ziyaret eden Şimşek, kanyon çevresinde uygulanacak projeleri inceledi.

Balıklı Kaplıca'da işletme sahibi Fuat Ünsal'dan bilgi alan Şimşek, Alacahan Kervansarayı ile Alacahan Camii'ne de ziyarette bulundu.