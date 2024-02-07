Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşehir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşehir'i ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşehir\'i ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Doğanşehir ilçesine ziyarette bulundu. Şimşek, depremlerden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan konutları inceledi ve çocuklara hediyeler verdi.

07.02.2024 13:19
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin birinci yılı dolayısıyla, afetten etkilenen ve koordinatör vali olarak görev yaptığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde konteyner kentte Kaymakam Abdullah Sarı'dan bilgi aldıktan sonra Doğanşehir'e geçti.

İlçe mezarlığında depremde vefat eden vatandaşların kabrine karanfil bırakan Şimşek, dua okudu.

Vatandaşlarla bir araya gelen Şimşek, "Doğanşehir ilçesinde TOKİ tarafından 1776 konutun inşaatı devam ediyor. Tamamlanan 349 konut yakında hak sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek, daha sonra Doğanşehir'de Sivas Belediyesince yaptırılan Sivas Çarşısı ile konteyner kentleri de ziyaret ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Şimşek'e ziyaretlerinde, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan eşlik etti.

Kaynak: AA

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