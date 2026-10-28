Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek\'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, milletin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun, istiklal inancının en büyük eseri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

29 Ekim 1923'ün yalnızca tarihin dönüm noktalarından biri olmadığını vurgulayan Şimşek, "Aynı zamanda aziz milletimizin kendi kaderini tayin etme kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiği, geleceğine kendi iradesiyle yön verdiği büyük bir milattır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Cumhuriyet'in, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde, esareti hiçbir şartta kabul etmeyen, vatan ve bayrak söz konusu olduğunda tek yürek olmayı bilen aziz milletin ortak eseri olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu büyük eser, geçmişimizin fedakarlıklarını geleceğimizin umutlarıyla buluşturan, bizleri ortak idealler etrafında birleştiren en kıymetli değerlerimizden biridir. Diğer taraftan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda Sivas'ımızın üstlendiği tarihi sorumluluk ise bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi ile milli iradenin ve bağımsızlık kararlılığının güçlü bir şekilde ortaya konulduğu şehrimiz, 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin karargahı olmuş, milletimizin istiklal yolculuğunda tarihi kararlara ev sahipliği yapmıştır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehir olarak anılan Sivas, o gün sergilediği vatanseverliği, cesareti ve milli birlik ruhunu bugün de yaşatmaya devam etmektedir. Bizlere düşen sorumluluk, bu şanlı mirası yalnızca hatırlamak değil, taşıdığı değerleri koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA
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