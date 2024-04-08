Sivas Valisi Yılmaz Şimşek\'ten Ramazan Bayramı Mesajı

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran ramazan ayının uğurlandığını, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramlarda milli ve manevi bütünleşmenin en üst düzeyde yaşandığını aktaran Şimşek, "Bayramlar umudumuzu ve mutluluğumuzu artıran, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren en güzel günlerdir." ifadesini kullandı.

Şimşek, bayramların insanların birbirleriyle olan dargınlıklarının giderildiği, aile bağlarının kuvvetlendiği müstesna günlerden olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'mızın ilimize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diliyor, nice bayramlara daha erişmemiz temennisiyle tüm Sivaslı hemşehrilerimin bayramını kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."