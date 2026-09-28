Sivas Zara'da 13 iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine 3 şüpheli tutuklandı

Sivas Zara'da 13 iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Zara ilçesinde Reşitpaşa ve İsmetpaşa caddelerindeki 13 iş yerine yönelik hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Sivas'ın Zara ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşitpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde bulunan 13 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışma sonucu H.Ö, E.C.D ve İ.D.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edilen, şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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