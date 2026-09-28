Sivas Zara'da 13 iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Zara'da 13 iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine 3 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde Reşitpaşa ve İsmetpaşa caddelerindeki 13 iş yerine yönelik hırsızlık ihbarı üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Sivas'ın Zara ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşitpaşa ve İsmetpaşa caddelerinde bulunan 13 iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yaptıkları çalışma sonucu H.Ö, E.C.D ve İ.D.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye'ye sevk edilen, şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Sivas ZaraHırsızlıkGüvenlik3. SayfaGüncelAdliyeSivasSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları, ABD’ye ait su altı aracını ele geçirdi Devrim Muhafızları, ABD'ye ait su altı aracını ele geçirdi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu kararının ardından Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğini bıraktı
Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak
22:15
Bursa’da tribünlerden Montella ve TFF’ye istifa çağrısı
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı
22:03
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra cezaevinden çıktı: İşte ilk görüntüler
21:57
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
Trump’tan dizel ihracatına yasak sinyali: Çok ciddi düşünüyoruz
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:47
CHP’li Karadeniz Ereğli Belediyesi’nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
CHP'li Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde zabıta müdüründen kadın güvenlik görevlisine taciz iddiası
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 22:59:40. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas Zara'da 13 iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei