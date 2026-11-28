Sivas'ın Zara ilçesinde "Ders Zili İyilik İçin Çalıyor" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Zara Temsilciliği ile Zara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gazi İlkokulu kampüsünde düzenlenen kan bağışına öğretmenler ile veliler katıldı.

Bir gün süren etkinlikte, en çok kan bağışı yapan sınıfa kupa, velisi kan bağışında bulunan öğrencilere de madalya ile futbol, basketbol ve voleybol topu verildi.

Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk, AA muhabirine, "Kan bağışı bilincini nesilden nesile aktarmak amacıyla oluşturduğumuz bu farkındalık etkinliği ve kan bağışı kampanyamızda geleceğin kan bağışçıları ile bir araya geldik. Kampanyamıza ilgi gösteren tüm katılımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.