Sivas Zara'da İmam Hatip Ortaokuluna 24 bilgisayarlı teknoloji sınıfı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Zara'da İmam Hatip Ortaokuluna 24 bilgisayarlı teknoloji sınıfı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde iş insanı Hasan Kılınç, merhum babası Hasan Kılınç adına İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu'nda 24 bilgisayar ve donanımdan oluşan teknoloji sınıfı kurdu. Sınıf törenle açıldı; Belediye Başkanı Fatih Çelik, desteklerinden dolayı Kılınç'a teşekkür etti.

Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan teknoloji sınıfı törenle açıldı.

İş insanı Hasan Kılınç, kendisiyle aynı ismi taşıyan merhum babası Hasan Kılınç adına İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu binasında 24 bilgisayar ve donanımdan oluşan teknoloji sınıfı kurdu.

Teknoloji sınıfının açılışında konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, desteklerinden dolayı Kılınç'a teşekkür ederek, "Teknoloji eğitim alanında da günümüzün vazgeçilmez unsurudur. Bu sebeple hayırsever iş insanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Yunus Güleç'in yaptığı duanın ardından ilçe protokolü tarafından teknoloji sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Zara Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Okul Müdürü Şükrü Günay, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
İsmet YılmazHasan KılınçFatih ÇelikBilgisayarSivas ZaraEğitimGüncelSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı Damal Belediye Başkanı ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
İsrail’in en çok korktuğu 8 ülke İşte listede Türkiye’nin yeri İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
16:48
3 gol, 1 kırmızı kart Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
3 gol, 1 kırmızı kart! Karadeniz derbisinde inanılmaz şeyler oluyor
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
16:06
Pınar Altuğ’un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
15:30
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son 903’te puanlar paylaşıldı
Gençlerbirliği-Amedspor maçında müthiş son! 90+3'te puanlar paylaşıldı
15:28
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var
Arap televizyonunda çarpıcı analiz: Türkiye'nin tecrübesine ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 17:12:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivas Zara'da İmam Hatip Ortaokuluna 24 bilgisayarlı teknoloji sınıfı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei