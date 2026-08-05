Sivaslı'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı, 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Şevket Çakın (21) yönetimindeki 64 AAY 623 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda, S.K. (18) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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