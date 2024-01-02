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Sivasspor, Bülent Uygun ile resmi sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sivasspor, Bülent Uygun ile resmi sözleşme imzaladı

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, futbolcularla birlikte oyun anlayışını sahaya yansıtmak zorunda olduklarını belirtti. Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken, Uygun'un şehri ve camiayı tanıdığını ifade ederek mutluluk duyduklarını söyledi. Uygun ise forma ve Sivasspor'un değerini vurgulayarak adaletli olacaklarını belirtti. Ayrıca, Uygun'un agresifliklerinin yerinde olacağını ve herkesin görevini yapacağını ifade etti.

02.01.2024 - 21:08,
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Sivasspor, Bülent Uygun ile resmi sözleşme imzaladı

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,(DHA)- Sivasspor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, "Çok kısa bir süre içerisinde futbolcularla birlikte benim oyun anlayışımı doğru bir şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. Forma çok kutsal bir forma, herkes savaşacak" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırmasının ardından anlaşmaya varılan Bülent Uygun, resmi sözleşmeyi imzaladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına Sivasspor Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken de katıldı. Bülent Uygun'un şehri ve camiayı tanıdığını ifade eden Bahattin Eken, "2008-09 sezonlarında takımımızın başında bulunan değerli hocamız Bülent Uygun ile yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şehrimizi bilen, camiamızı seven, taraftarımızla uyum içinde olan sayın hocamıza yeniden aramıza hoş geldin diyorum. Biraz sonra atacağımız imzanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

UYGUN: FORMA ÇOK KUTSAL BİR FORMA, HERKES SAVAŞACAK

Sivas'tan hiçbir zaman bağını koparmadığını belirten Bülent Uygun, "Ayrıca futboldan da bağımı hiç koparmadım. 5 sene bir yurt dışı serüvenim oldu. Sonuncu ve düşen takımları alarak hep bir kümede kurtarma başarısı hikayesi yazdık. Ben Sivas'taki çalışma rahatlığını hiçbir zaman bulamamıştım. Çünkü yönetim kurulu sağ olsun tam yetkiyi veriyor. Şimdi çok kısa bir süre içerisinde futbolcularla birlikte benim oyun anlayışımı doğru bir şekilde sahaya yansıtmak zorundayız. Forma çok kutsal bir forma, herkes savaşacak. Hiç kimsenin Sivasspor'da alacağı bir kuruş parası kalmamıştır. Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübü Sivasspor'dur. Değerini iyi bilmek zorundalar ve iyi bilecekler. Biz adaletli olacağız" ifadelerini kullandı.

"KULÜBEYİ KIRMASAKTA AGRESİFLİĞİMİZ YERİNDE OLACAK"

Futbolda asker selamı ile özdeşlemesi nedeniyle bir gazetecinin 'Sivasspor'dan 'Asker Bülent' olarak gittiniz ve geri döndünüz. İkinci döneminizde nasıl bir Sivasspor izleyeceğiz? sorusuna Uygun, "Asker selamını şehit olan kahraman asker ve polislerimiz için yaptığımız bir selamdı. Futbol hayatımda da attığımız her golden sonra bu selamı verdik. Giydiğimiz formada da takımın bir askeri olarak mücadele ettik. Şimdi takımı yöneteniz ve ister istemez bir nevi takımın da generaliyiz. Aradaki fark ise heybemde çok daha bilgi dolu bir teknik direktör olarak geri dönmüş oldum. Biz bu bilgi ve birikim ile görevimizi layıkıyla yapacağız. Kulübeyi kırmasak da agresifliğimiz yerinde olacak. Herkes hak ettiğini alır. Burası Sivasspor. Hiç kimse gelip de Sivasspor ya da başka bir şeyle ilgili racon kesmez. Herkes adaletli ve görevini yapacak. Biz eskiden o adaletleri yerine getirmediğimiz için ve tribünlerde taraftar olmadığı için iki tane şampiyonluğu kaybettik. Yoksa biz şampiyonluğu kaybetmedik, elimizden aldılar" ifadelerini kullandı.

Sivasspor, Bülent Uygun ile resmi sözleşme imzaladı
Kaynak: DHA
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