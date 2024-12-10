Sivasspor-Galatasaray Maçında Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Sivasspor-Galatasaray Maçında Güvenlik Önlemleri

Sivasspor-Galatasaray Maçında Güvenlik Önlemleri

Taraftar aramalarında 200 yanıcı madde, alkol ve meşale ele geçirildi.

10.12.2024 12:48
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivas spor ile Galatasaray arasında oynanan maçtan önce taraftarlardan 200 yanıcı, yakıcı ve yaralayıcı madde, 12 şişe alkol, 22 meşale, 16 torpil ve elektronik sigara bulundu.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8 Aralık'taki müsabaka öncesi kente gelen taraftarların uygulama noktasında araç ve üst aramaları, stadyum giriş turnikelerinde de üst ve eşya araması yapıldı.

Aramalarda 200 yanıcı, yakıcı ve yaralayıcı madde, 12 şişe alkol, 22 meşale, 16 torpil ve elektronik sigara ele geçirildi.

Açıklamada, "İlimizde oynanan spor müsabakalarının daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında çalışmalarımız var gücümüzle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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