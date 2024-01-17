Siverek\'te 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 18 ayrı dosyadan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, hakkında "kasten zarar veren borçlu" suçu ve 18 ayrı dosyadan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 2 milyon 272 bin 801 lira para cezası bulunan Y.K. polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.