Siverek\'te 435 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek- Adıyaman kara yolundaki uygulama noktasında F.D. idaresinde bulunan 63 YL 289 plakalı otomobilde arama yapıldı.
Aramada bandrolsüz olduğu belirlenen 87 poşete paketlenmiş toplamda 435 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Sürücüye "yetki belgesi almadan ve bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
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