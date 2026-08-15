Siverek'te akraba kavgası: 3 yaralı, 1 gözaltı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.
Esmerçayır Mahallesi'nde akraba aileler arasında yaşanan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan T.S. (26), V.S. (27) ve A.S. (51) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kavgaya karıştığı belirlenen F.S'yi (18) gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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