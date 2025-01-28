Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, apartmanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hamidiye Mahallesi'nde, apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Apartman Yangını: 9 Yaralı - Son Dakika
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