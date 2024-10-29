Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Yuvar Mahallesi'nde akraba Gülalan ailesi fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, İmhan, Cebrail Gülalan ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunan 1 kişi Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Jandarma, mahalle ve hastanede önlem alırken kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Arazi Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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