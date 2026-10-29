Siverek'te arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 7 kişi yaralandı

Siverek'te arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek'in kırsal Gürakar Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı; yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Kırsal Gürakar Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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