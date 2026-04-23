Siverek\'te Bayram Sessizliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 23 Nisan kutlamaları coşkuyla sürerken, Siverek'te saldırı nedeniyle etkinlik yapılmadı.

ŞANLIURFA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kent protokolünün katılımıyla kutlanırken; Siverek'te saldırının düzenlendiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, Siverek'ta buruk bir kutlama yapıldı. Siverek'te aralarında öğretmen, polis, kantinci ve öğrencilerin de bulunduğu 16 kişiyi yaralayıp ardından yaşamına son veren Ömer Ket'in saldırı düzenlediği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde herhangi bir etkinlik düzenlenmedi. Okul sessizliğe bürünürken, bahçe ve çevresinde kimsenin bulunmadığı, dış kapının da kapalı olduğu görüldü. Şanlıurfa'da kent protokolünün katılımıyla düzenlenen törende, davul-zurna eşliğinde halk oyunları oynandı, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

'GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ, UMUTLU OLACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, "Menfur ve üzücü olayları büyük bir acı ve kederle yaşadık. Tek tesellimiz, can kaybının sınırlı olmasıdır. Yaralılarımızın büyük bölümü iyileşti, şu anda hastanede sadece 3 yaralımız bulunmaktadır. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yavrularımızın geleceği için daha güçlü adımlar atılması ve yeni uygulamaların hayata geçirilmesi önemli bir sürecin başlangıcı olacaktır. Toplum olarak hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Ailelerimizin, çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Bu olayın topluma verdiği en önemli mesajın da bu olduğunu düşünüyorum. Bu süreci sükunet ve sağduyu ile atlatacağız. Güçlü bir ülkeyiz, umutlu olacağız" dedi. Program, öğrencilerin hazırladığı şiir dinletileri, oyunlar ve çeşitli gösterilerle devam etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 23 Nisan, Siverek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 15:18:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.