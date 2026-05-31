Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karahisar Mahallesi yakınlarında, Baki K. idaresindeki 26 UL 476 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Abdullah Y. ve Zülküf Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Hafif Ticari Araç Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?