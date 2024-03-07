Siverek\'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa'da Kadınlara Özel Ücretsiz Ulaşım

Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın toplu ulaşımda kadınlara özel olarak ücretsiz hizmet verilecek. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerini kapsayan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Kadınlar, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenlik tedbirleri altında kadınlar, engelli ve yaşlı vatandaşların saat 22.00'den 9 Mart Cumartesi saat 06.00'ya kadar durak dışında, güzergah üzerinde olma koşuluyla istedikleri yerde inebilmelerine imkan sağlayacak.