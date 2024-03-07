Siverek\'te 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç. yakalandı.
Hükümlünün üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.
İşlemlerini ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.
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Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın toplu ulaşımda kadınlara özel olarak ücretsiz hizmet verilecek. BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerini kapsayan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak. Kadınlar, uygulamadan 'Bursakartlarını okutarak' yararlanabilecek. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenlik tedbirleri altında kadınlar, engelli ve yaşlı vatandaşların saat 22.00'den 9 Mart Cumartesi saat 06.00'ya kadar durak dışında, güzergah üzerinde olma koşuluyla istedikleri yerde inebilmelerine imkan sağlayacak.
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