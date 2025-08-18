Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 ACJ 323 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?