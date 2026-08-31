Siverek'te Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı
Siverek'te otomobilin çarptığı koyun sürüsünden 18 koyun ve bir köpek telef oldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 18 koyun telef oldu.
Hacı Ali Nergiz (67) idaresindeki 02 DZ 161 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 16. kilometresi Kalınağaç Mahallesi yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, 18 koyun ve 1 köpek telef oldu, otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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