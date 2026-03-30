Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.A. idaresindeki 31 AKP 090 plakalı otomobil, Ayvanat Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda Furkan A'nın (17) kullandığı 63 AJV 603 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı, daha sonra sevk edildiği Harran Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
