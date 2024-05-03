Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Cuma Cemil Ayazgök (68) idaresindeki 01 AKM 129 plakalı otomobil, kırsal Büyüktepe Mahallesi yakınlarında Sefer Abdal (36) yönetimindeki 02 ACU 961 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Siverek'te İki Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var - Son Dakika
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