Şanlıurfa Siverek'te İki Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te İki Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Şanlıurfa Siverek\'te İki Otomobil Çarpıştı: Yaralılar Var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Cuma Cemil Ayazgök ve Sefer Abdal isimli sürücüler yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

03.05.2024 13:31
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Cuma Cemil Ayazgök (68) idaresindeki 01 AKM 129 plakalı otomobil, kırsal Büyüktepe Mahallesi yakınlarında Sefer Abdal (36) yönetimindeki 02 ACU 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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