Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kırsal Karabahçe Mahallesinde C.Ç. idaresindeki 21 AFZ 953 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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