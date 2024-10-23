Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.
İsmail Fırat idaresindeki 06 DF 6258 plakalı otomobil, kırsal Gedik Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol dışındaki banket alana çıktı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Ahmet (4) ve Ruken Fırat (14), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siverek'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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