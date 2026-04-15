Siverek'te Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkarak kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Zozan Altunsuyu yönetimindeki 41 SE 202 plakalı otomobil, Karacadağ-Siverek kara yolu kırsal Çağa Mahallesi yakınlarında yolun dışındaki kayalıklara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
