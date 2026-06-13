Siverek'te Pastanede Yangın - Son Dakika
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Siverek'te Pastanede Yangın

13.06.2026 19:34
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki pastanede çıkan yangın hasara yol açtı, inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde pastanede çıkan yangın hasara neden oldu.

Camikebir Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pastanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için çalışırken içeride bulunan tüpler nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerce söndürülen iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Siverek, Güncel, Yaşam, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te Pastanede Yangın - Son Dakika

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