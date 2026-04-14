Siverek'te Saldırı Sonrası 4 Yönetici Görevden Alındı

4 YÖNETİCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırının ardından Valilik'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden toplam 4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilik, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 9 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu, Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Olayın idari yönden incelenmesi amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca sürecin sağlıklı yürütülmesi için 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri ilgili bakanlıklar ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,