Siverek\'te Silahlı Kadın Cinayeti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 gün önce başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Siverek- Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde 7 Şubat'ta başından vurulmuş halde bulunan ve ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülcan A. (30), kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen M.E.T. ve F.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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