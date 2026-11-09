Siverek'te sürücü hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siverek'te sürücü hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

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Siverek\'te sürücü hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
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Siverek\'te sürücü hakimiyetini kaybedince otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
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Siverek'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Ofis Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda refüje çarptı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Diyar Bulunmaz'ın (19) kullandığı 63 AHP 673 plakalı otomobil, Ofis Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Muhammed Murat Bulunmaz (14) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaSiverekGüncelSon Dakika

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